SON DAKİKA! Ataşehir'deki 3 milyon liralık soygunda sıcak gelişme: 13 kişi gözaltına alındı! Son dakika haberi... Ataşehir'de SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 3 milyon lira ile kaçan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Son dakika haberi... Ataşehir'de, SAS Hoding'in para sevkiyatı işlemlerini gerçekleştiren yöneticisi 41 yaşındaki Sibel Koçan'ın öldürüldüğü ve 3,3 milyon liranın çalındığı silahlı gasp olayına ilişkin 13 kişi gözaltına alındı. 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki silahlı saldırıda Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Mert A.'nın yaralanması ve içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. NE OLMUŞTU? Küçükbakkalköy Başar Sokak'ta bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan ile yanındaki Mert A.'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silah çekilmişti. Bagajda içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı. Saldırıda, Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı. Başından vurulan Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bu arada, aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirtildi. Öte yandan, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü