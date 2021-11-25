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  3. Son dakika | Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer&BioNTech aşısı için karar: 5-11 yaş için güvenli olduğu bildirildi

Son dakika | Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer&BioNTech aşısı için karar: 5-11 yaş için güvenli olduğu bildirildi

Son dakika... Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı hakkında açıklama yapan Avrupa İlaç Ajansı, aşının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için güvenli olduğunu duyurdu.

Son dakika | Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer&BioNTech aşısı için karar: 5-11 yaş için güvenli olduğu bildirildi

Son dakika... EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu aşının halihazırda 12 yaş ve üstü için onaylanmış olduğu hatırlatılarak 5-11 yaş aralığı için uygulanacak dozun, daha az olacağı belirtildi.

Açıklamada, tavsiye kararının 2 bin kadar çocuk üzerinde yapılan araştırma sonucunda alındığı, yan etkilerinin aşının yapıldığı bölgede ağrı ve kızarıklık, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı gibi diğer yaş gruplarında görülenlerle aynı olduğu aktarıldı.

Yan etkilerin genellikle hafif görüldüğü ve aşılama üzerinden geçen birkaç günde geçtiğinin ifade edildiği açıklamada, bu nedenlerle aşının 5-11 yaş aralığı için faydalarının, zararlarından çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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