Son dakika: Azerbaycan'dan acı haber! Ermenistan ordusu ile çatışma çıktı: 7 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun provokasyonları sonrası sınır hattında çatışma çıktığı 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bilgisi verildi.

Açıklamanın devamında Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren ise sınır hatta durumun normalleştiği kaydedildi.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti.

Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

Kaynak: AA