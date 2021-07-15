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  3. Son dakika! Bağcılar'da ahşap kaşık atölyesinde yangın!

Son dakika! Bağcılar'da ahşap kaşık atölyesinde yangın!

Son dakika! Bağcılar'da ahşap kaşık üreten atölyede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale etmesi sonucu yangın söndürüldü.

Son dakika! Bağcılar'da ahşap kaşık atölyesinde yangın!

Bağcılar'da bir ahşap kaşık atölyesinde alevler yükseldi. olay yerinde olan vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1684 Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan tek kullanımlık ahşap kaşık üreten atölyede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika! Bağcılar'da ahşap kaşık atölyesinde yangın!

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Yangını fark ettikten sonra dışarıya çıkan bina sakinleri bu duruma isyan etti.

Bina sakinlerinin iddia ettiğine göre bu yangın o iş yerinde ilk defa olmadı. Aynı iş yerinde 3. kez yangının çıktığını anlatan bina sakinleri, sürekli tehlike altında bulunduklarını, ortada bir ihmalkarlık olduğunu iddia etti.

Son dakika! Bağcılar'da ahşap kaşık atölyesinde yangın!

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