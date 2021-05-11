SON DAKİKA! Bahçeli açıkladı! Yeni anayasa önerisi Cumhurbaşkanına sunuldu

Son dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli, hazırladıkları 100 maddelik anayasa önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını ifade etti. Söz konusu açıklamada Bahçeli, "100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur." ifadelerini kullandı.

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