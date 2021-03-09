Son dakika | Bakan Akar duyurdu! Eksiz hale getirildiler

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya'da yaptığı resmi ziyaretin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

"Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada Hakur ve Kandil'e yapılan hava harekatında 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Akar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hakurk ve Kandil’e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi."