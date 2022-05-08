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  3. Son dakika: Bakan Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasında

Son dakika: Bakan Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasında

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Son dakika: Bakan Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasında

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay’a geldi. Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti.

Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu’na gelen Akar, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu’dan hudut tekmili aldı.

Son dakika | Bakan Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasında

BRİFİNG ALDI

Hudut Karakol Komutanı’na Türk bayrağını öperek emanet eden Akar daha sonra alınan tedbirlere ilişkin brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi.

Son dakika | Bakan Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasında

Akar ve beraberindeki komutanların hudut hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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