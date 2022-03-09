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  3. Son dakika | Bakan Akar, Rusya'daki Türk gemilerini akıbetini açıkladı: "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek"

Son dakika | Bakan Akar, Rusya'daki Türk gemilerini akıbetini açıkladı: "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek"

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, Rusya'da bekleyen Türk gemileri için," Önümüzdeki saatlerde olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Son dakika | Bakan Akar, Rusya'daki Türk gemilerini akıbetini açıkladı: "En kısa zamanda Türkiye’ye gelecek"

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesi TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Bakan Hulusi Akar, ateşkesin sağlanması ve Türkiye'nin uçaklarıyla gemilerinin güvenliğinin ele alındığı görüşmesinin olumlu geçtiğini söyledi. 

"OLUMLU YANITLAR ALDIK, GELİŞMELER BEKLİYORUZ"

Rusya'daki Türk gemilerinin akıbeti hakkında konuşan Bakan Akar," En kısa zamanda Türkiye'ye gelecek. Hem Rus hem Ukrayna limanında bekleyen gemilerimiz var. Olumlu yanıtlar aldık. En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz" diye konuştu.

TİCARET GEMİLERİNİN TÜRKİYE'YE GELMESİ

Akar, "Ticaret gemilerimizin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya sağlayacak." ifadesini kullandı. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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