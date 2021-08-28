Son dakika | Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçik, görevlerini başarıyla icra etti

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan gelen Türk askerlerinin karşılanması töreninde açıklamalarda bulundu. Türk askerinin Afganistan'da başarıyla görev yaptığını ifade eden Bakan Akar, tahliyelerin başarıyla gerçekleştirildiğinin altını çizerek Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi hakkında Taliban'ın teklifinin değerlendirileceğini dile getirdi.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen Türkiye tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Bu çerçevede kahraman ordumuzun, vatanımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

Dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenliği için sorumluluk üstlenmektedir. Bu çerçevede Libya'dan Kosova'ya, Katar'dan Somali'ye kadar üstün gayretle görev yapmaktadır.

Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret göstermiştir. 6 yıldır Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesini sağlamıştır. Eğitim, yardım ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.

"TSK, NATO'NUN SEVGİSİNİ KAZANMIŞTIR"

Afganistan'da 20 bin silah ve arkadaşımız görev almıştır. Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan’da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra etti. Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. TSK, NATO'nun sevgisini kazanmıştır.

Asil milletimizin övünç kaynağı oldunuz. Kahramanlıklarınızdan dolayı sizleri kutluyorum.

"TAHLİYENİN SORUNSUZ GERÇEKLEŞMESİ TSK'NIN GÜCÜNÜ GÖSTERMİŞTİR"

Son süreçte Cumhurbaşkanımızın onayıyla unsurlarımızın intikaline 25 Ağustos itibariyle başlamıştır. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personel ve siviller 48 saatten az bir sürede tahliye edilmiştir. Kabil Havalimanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin sorunsuz gerçekleşmesi TSK'nın gücünü göstermiştir. Görev süresince destek olan Afgan kardeşlerimize, ABD, İngiltere ve Almanya, Tacikistan'a teşekkür ediyorum.

Terör saldırısını kınıyorum. Kabil'de birliğimizde görev yapan kahraman Azerbaycan askerlerine, bakanlık ve kurumlara işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

TALİBAN'IN HAVALİMANI TEKLİFİ

Türkiye olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesine dair teklif gelirse değerlendirilecektir.

TSK milletinin emrinde ve görevinin başındadır. 1000 yıldır bu topraklarda bu seviyelere gelmemize katkı sağlayan devlet büyükleri ve komutanlarımızı şükranla anıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâdediyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum.

Sizlere bir kez daha vatan topraklarına hoş geldiniz diyor, aile ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu yıllar diliyorum.