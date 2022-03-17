Son dakika! Bakan Akar'dan korkutan duyuru! “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının testleri pozitif çıktı"

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının yaptırdıkları testlerinin pozitif çıkarak, koronavirüse yakalandıklarını duyurdu. Komutanların sağlık durumuyla ilgili bilgi aktaran Akar, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları Covid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" ifadelerini kullandı.

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