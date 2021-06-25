Kırmızı et fiyatları cep yakıyor, mangal yapmak hayal olduSiirt'te korkutan trafik kazası! Otomobiller çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü: 8 yaralıJASAT açılımı: JASAT dedektifi nedir? JASAT ne iş yapar, görevleri nelerdir? SON DAKİKA! Bakan Akar'dan PKK/YPG açıklaması: Müttefik desteği kabul edilemez!Aynı gün aynı saatte şarkı çıkarmışlardı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'ye söyledikleriyle yeni polemiğin fitilini ateşledi!Selva Gıda halka arz işlem tarihi | Selva Gıda Borsa İstanbul'da (BİST) ne zaman işlem görecek?Selva Gıda halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Selva Gıda halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?Aldatan eşten akıl almaz yalan! Kanserim diyerek evden ayrıldı, 8 yıl başkasıyla yaşadıİstanbul Havaalanı'nda korkutan anlar: Alevler içinde kaldı!Dolar ve euro kuru serbest piyasada bugün ne kadar oldu? 25 Haziran 2021 Cuma güncel döviz kuru fiyatları
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! Bakan Akar'dan PKK/YPG açıklaması: Müttefik desteği kabul edilemez!

SON DAKİKA! Bakan Akar'dan PKK/YPG açıklaması: Müttefik desteği kabul edilemez!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK ile YPG gruplarının ikisinin de terör grubu olduğuna atıfta bulunarak "PKK ile YPG aynıdır; müttefik desteği kabul edilemez" dedi.

SON DAKİKA! Bakan Akar'dan PKK/YPG açıklaması: Müttefik desteği kabul edilemez!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "PKK ile YPG aynıdır; müttefik desteği kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: "1 Ocak'tan bugüne kadar 1366 terörist etkisiz hale getirildi. Kabil Havalimanı, Afganistan için hayati öneme sahip. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor." dedi 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT