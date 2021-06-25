SON DAKİKA! Bakan Akar'dan PKK/YPG açıklaması: Müttefik desteği kabul edilemez!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "PKK ile YPG aynıdır; müttefik desteği kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: "1 Ocak'tan bugüne kadar 1366 terörist etkisiz hale getirildi. Kabil Havalimanı, Afganistan için hayati öneme sahip. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor." dedi

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