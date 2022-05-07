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  3. Son dakika | Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması: BM kriterlerine uygun geri dönüş için çaba gösteriliyor

Son dakika | Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması: BM kriterlerine uygun geri dönüş için çaba gösteriliyor

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye'deki sığınmacıların durumuna ilişkin olarak, "BM kriterlerine uygun geri dönüş için çaba gösteriliyor" dedi.

Son dakika | Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması: BM kriterlerine uygun geri dönüş için çaba gösteriliyor

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de Akdeniz Bölge Komutanlığını ziyaret etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, sığınmacılarla ilgili olarak," BM kriterlerine uygun geri dönüş için çaba gösteriliyor" dedi.

Bakan Akar, sınır güvenliği için yaptığı açıklamada, Yapılan tüm açıklamalara, bilgilendirmelere rağmen maalesef bazıları gerçekleri anlamamakta, dinlememekte, görmemekte, duymamakta ısrar ediyorlar. Hudutların korunması milli bir meseledir. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor, Yapılması gerekenleri başarılı bir şekilde icra ediyor” diye konuştu. 

Son dakika | Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması: BM kriterlerine uygun geri dönüş için çaba gösteriliyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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