Son dakika | Bakan Bilgin açıkladı: Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Son dakika... Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacak.
Konuya ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin," Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz." dedi.
Ödemeler vatandaşların IBAN bilgileri varsa hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgi bulunmayan vatandaşlar ise PTT şubelerinden ödemelerini alabilecekler.