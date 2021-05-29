Final yapan Masumiyet'in yıldızı Serkay Tütüncü'den bomba seks itirafı!Sağlık Bakanlığı, korona rehberini güncelelledi: Karantina süresi 10 günden 14 güne çıktıPayitaht Abdülhamid 153. bölüm full, tek parça izle | Payitaht Abdülhamid son bölüm izleArka Sokaklar 591. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izleSon Yaz 20. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Son Yaz son bölüm izleBozkır Aslanı Celaleddin 2. bölüm full, tek parça izle | Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm izleSıla'dan şaşırtıcı hamle: Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı sildi!Son dakika | Bakan Bilgin açıkladı: Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacakSon dakika | TFF açıkladı: 2020-2021 sezonunda ligler tescil edildiMSB açıkladı: Komandolar, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristi öldürdü
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | Bakan Bilgin açıkladı: Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

Son dakika | Bakan Bilgin açıkladı: Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Son dakika... Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin  4 Haziran'da hesaplara yatırılacak.

Konuya ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin," Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz." dedi.  

Ödemeler vatandaşların IBAN bilgileri varsa hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgi bulunmayan vatandaşlar ise PTT şubelerinden ödemelerini alabilecekler.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT