Son dakika | Bakan Bilgin açıkladı: Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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Son dakika... Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacak. Konuya ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin," Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz." dedi. Ödemeler vatandaşların IBAN bilgileri varsa hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgi bulunmayan vatandaşlar ise PTT şubelerinden ödemelerini alabilecekler. Tayfun Altuntaş Editör kısa çalışma ödeneği