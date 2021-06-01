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  3. SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: Mayıs ayının nakdi ücret destek ödemesi 8 Haziran'da hesaplarda!

SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: Mayıs ayının nakdi ücret destek ödemesi 8 Haziran'da hesaplarda!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada, Mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran tarihinde hesaplara yatacağı duyuruldu.

SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: Mayıs ayının nakdi ücret destek ödemesi 8 Haziran'da hesaplarda!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacak."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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