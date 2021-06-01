SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: Mayıs ayının nakdi ücret destek ödemesi 8 Haziran'da hesaplarda!
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada, Mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran tarihinde hesaplara yatacağı duyuruldu.
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını bildirdi.
Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacak."