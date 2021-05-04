SON DAKİKA! Bakan Bilgin: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği açıklaması Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işsizlik ödeneğine ilişkin açıklama yaptı.

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Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın itibarıyla yapılacağını duyurdu. Ödemelerin vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağı, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olanların da PTT üzerinden ödemeyi alabileceği belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak” dedi. (AA) kısa çalışma ödeneğiİşsizlik Ödeneği