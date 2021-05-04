2021 Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2045113622021 Giresun Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1045100742021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1085705112021 Türk Hava Kurumu Üni. Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205710535Örtü Tipi Çatı Kaplamacısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1060103192021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104310067SON DAKİKA! AK Parti'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni anayasa önerisine ilişkin açıklama2021 Beykent Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2007123612021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102810138
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Bakan Bilgin: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği açıklaması

SON DAKİKA! Bakan Bilgin: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği açıklaması

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işsizlik ödeneğine ilişkin açıklama yaptı.

SON DAKİKA! Bakan Bilgin: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği açıklaması

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın itibarıyla yapılacağını duyurdu.

Ödemelerin vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağı, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olanların da PTT üzerinden ödemeyi alabileceği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak” dedi.

SON DAKİKA Bakan Bilgin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği açıklaması

(AA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT