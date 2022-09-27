Son dakika! Bakan Bilgin'den beklenen EYT açıklaması! "Bitti!"

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den beklenen EYT açıklaması geldi. Çalışmaların teknik olarak bittiğini müjdeleyen Bilgin, müjdeyi kamuoyuna duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Bakan Bilgin'den beklenen EYT açıklaması! "Bitti!"

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yle ilgili olarak "EYT çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis’e intikal ettiririz" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Bakan Bilgin'den beklenen EYT açıklaması! Bitti!

516 BİN KİŞİYE KADRO

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin,

"Sözleşmeli Personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Son dakika! Bakan Bilgin'den beklenen EYT açıklaması! Bitti!

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