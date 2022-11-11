Son dakika | Bakan Bilgin'den umut vaat eden asgari ücret açıklaması! EYT ve sözleşmeli personel için tarih verdi

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sundu, açıklamalarda bulundu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Bakan Vedat Bilgin, sözleşmeli personellerin kadroya geçmesine olanak sağlayan çalışma hakkında bilgi vererek, " Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRET

Bilgin, asgari ücrete 2023 yılında yapılacak olan zamma ilişkin ise şunları söyledi:

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" Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak."

EYT DÜZENLEMESİ

Bakan Bilgin, EYT düzenlemesine hakkında, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartları düzenlenecek kapsamlı düzenleme yaptık. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini" diye konuştu.

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Bilgin, EYT'den faydalanacak kişi sayısı hakkında bilgi vererek şunlar kaydetti:

"Yaş haddi tutan herkese prim sayısını kaldıramayız, 1.5 milyon insan var."

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