Son dakika! Bakan Bozdağ'dan muazzam haber! İyi hal indiriminde yeni karar!

Son dakika! Bakan Bozdağ: akan Bozdağ, iyi hal indirimine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. O nedenle yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak." ifadelerine yer verdi.

YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Buna ek olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Sadece takım elbise giyip, kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğip sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.