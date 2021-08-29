Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: İlave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak açıklamalarda bulundu.

Havaalanı konusunun ciddi bir konu olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, bunu titizlikle değerlendirdiklerini ifade etti. Taliban'ın havaalanı içinde veya dışında güvenliği kendisinin sağlayacağını söylediğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, bunun mümkün olmayacağını onlara söylediklerini ifade etti.,

"Bu ülkede DEAŞ terör örgütü var. Riskler var" diyen Bakan Çavuşoğlu, Almanya ve İngiltere'nin Afganları ülkeden çıkardıktan sonra Türkiye'de tutacağı yönündeki dezenformasyonların ortaya çıktığını ifade ederek "Bu her iki ülke tarafından da yalanlandı. Böyle bir teklif Türkiye'ye yapılmamıştır. Bunu bir kez daha buradan açıklığa kavuşturmak isteriz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tahliyelerin büyük bir bölümü havayolu ile gerçekleşti. Bazı ülkeler doğrudan kendi ülkesine, bazıları da komşu ülkeler üzerinden gerçekleştirdi. Biz de tahliyelerimizi özellikle Kabil ve İslamabad arasında gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımız kalabalık nedeniyle havaalanı kapısına yaklaşamıyordu. Biz de bir noktada vatandaşlarımızı toplayarak oradan otobüslerle vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştirdik. Orada da Taliban'ın desteğini gördük."