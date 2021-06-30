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  3. SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile yaptığı basın toplantısında açıkladı: Kanal İstanbul ile Montrö Sözleşmesi'nin birbirine etkisi yok!

SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile yaptığı basın toplantısında açıkladı: Kanal İstanbul ile Montrö Sözleşmesi'nin birbirine etkisi yok!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek ortan basın açıklamasında bulundu. 

SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile yaptığı basın toplantısında açıkladı: Kanal İstanbul ile Montrö Sözleşmesi'nin birbirine etkisi yok!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek ortan basın açıklamasında bulundu. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sukunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 

Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var.

Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi (Rusya'ya) ilettik

(Libya'da) Ülkenin siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü, hepimizin hem fikir olduğu bir öncelik" şeklinde konuştu.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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