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  3. Son dakika! Bakan Çavuşoğlu nakavt etmeye doymuyor! Bu defa 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Joe Biden'a tokat niteliğinde cevap verdi.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu nakavt etmeye doymuyor! Bu defa 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Joe Biden'a tokat niteliğinde cevap verdi.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, 1915 olayları için "Soykırım" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki gösterdi.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu nakavt etmeye doymuyor! Bu defa 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Joe Biden'a tokat niteliğinde cevap verdi.

Son dakikaDışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1915 olayları için "Soykırım" diyen Joe Biden'a "1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz." ifadeleriyle tepki gösterildi.

"İKİ YÜZLÜLÜKLERİN EN BARİZ ÖRNEĞİDİR"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bazı batılı liderler son günlerde "soykırımın" ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için "soykırım" kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili konuşması esnasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı. Biden açıklamasında, "Her yıl bu gün, Osmanlı döneminde yaşanan Ermeni soykırımında ölenleri anıyoruz" ifadelerine yer verdi. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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