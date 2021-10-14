Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'dan Taliban ile yapılan görüşme sonrası açıklama: İlave göç akını olmaması için görüştük

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban ile Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan heyetler arası görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'un basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Afganistan'a insani yardım paketlerimizi gönderiyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor bu yüzden Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldık.

"TERÖRLE MÜCADELEDE TAVSİYELERDE BULUNDUK"

Terörle mücadele önemli. DAEŞ'in Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Bugün bir kez daha anlattık.

KIZLARIN EĞİTİM, KADINLARIN İŞ HAYATINA KATILMASI

Kadınların, çocukların eğitimi konusunda kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi ilettik.

Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusunu tekrar ilettik. Sağlık sektöründe kadınların işlerine döndüklerini bize söylediler.

UÇUŞLAR

Uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık.

İNSANİ YARDIMLAR

Görüşmede insani yardımların devamı ve yatırımların devamı konusunda ricalarını ilettiler.

AFGAN GÖÇMENLERİN DURUMU

Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük."