Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya Diplomasi Formu'nda Rusya- Ukrayna diplomasi trafiği! Kuleba ve Lavrov ile görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 15.günde devam ederken tüm dünya gözlerini Antalya'ya çevirdi. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davet ettiği Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'ya geldi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyetiyle görüşmeye başladı. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Üçlü yapılacak zirve ise saat 11.00'de başlayacak.

Bakan Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında zirveye ilişkin olarak şunları söylemişti:

"Savaşın ardından bu çabamızı daha da artırdık ve iki tarafı buluşturmak için yoğun bir diplomasi yürüttük. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Bilahare Lavrov, Antalya'daki bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi.

Her iki bakan, Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü bir formatta ve 10 Mart Perşembe günü inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz."