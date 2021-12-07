Son dakika | Bakan Dönmez açıkladı! Yıllık 3 milyar TL'lik destek
Son dakika haberi... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez flaş açıklamalarda bulundu.
Bakan Dönmez elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu kaldırarak vatandaşlara yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacaklarını ifade etti.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.''