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  3. Son dakika | Bakan Dönmez açıkladı! Yıllık 3 milyar TL'lik destek

Son dakika | Bakan Dönmez açıkladı! Yıllık 3 milyar TL'lik destek

Son dakika haberi... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Dönmez açıkladı! Yıllık 3 milyar TL'lik destek

Son dakika haberi... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez flaş açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu kaldırarak vatandaşlara yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacaklarını ifade etti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek  vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.''

Berkem Temizel
Gece Editörü
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