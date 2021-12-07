Son dakika | Bakan Dönmez açıkladı! Yıllık 3 milyar TL'lik destek

Son dakika haberi... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez flaş açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu kaldırarak vatandaşlara yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacaklarını ifade etti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.''