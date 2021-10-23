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  3. Son dakika | Bakan Fahrettin Koca, 9-15 Ekim haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte vaka sayıları en çok artan iller

Son dakika | Bakan Fahrettin Koca, 9-15 Ekim haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte vaka sayıları en çok artan iller

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim tarihleri arasında 100 bin nüfusta haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika | Bakan Fahrettin Koca, 9-15 Ekim haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte vaka sayıları en çok artan iller

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim tarihleri arasında 100 bin nüfusta haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca," 9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

Vaka sayısı en çok artan il ise 702, 63 ile Zonguldak oldu.

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Bakan Koca, 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illerin, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan olduğunun bilgisini paylaştı.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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