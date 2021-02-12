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  3. Son dakika | Bakan Gül: Anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz

Son dakika | Bakan Gül: Anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada "Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam', 'evet benim ruhum var' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz." ifadesini kullandı.

Son dakika | Bakan Gül: Anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaştığı yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.  Bakan Gül yaptığı açıklamada "Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam', 'evet benim ruhum var' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'de her kesimin "Bu benim anayasam evet benim ruhum var" diyebileceği bir anayasa yapmak bizim birinci görevimiz. Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız.

Yargının ideolojisi olmaz. Yargının tek bir ideolojisi vardır, o da adalettir. Yargı ele geçirilecek mekanizma değildir. Yargı el değdirilmemesi gereken bir mekanizmadır ve herkesin saygı duyması gereken, bağımsız, tarafsız, daha da güçlü olması gereken bir mekanizmadır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'YENİ ANAYASA' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık." ifadelerini kullanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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