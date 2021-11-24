Son dakika | Bakan Gül duyurdu! Cezaevlerinde açık görüş tekrar başlıyor
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilen açık görüşlerin 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzun bir süre önce ara verilen cezaevlerindeki açık görüşler tekrar başlıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilen açık görüşlerin 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.
Bakan Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından “Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır” açıklamasını yapmıştı.