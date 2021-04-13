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  3. SON DAKİKA! Bakan Gül, savcı hakkında inceleme izni verdi!

SON DAKİKA! Bakan Gül, savcı hakkında inceleme izni verdi!

Son dakika... Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı M.B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

SON DAKİKA! Bakan Gül, savcı hakkında inceleme izni verdi!

Son dakika... T.C. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Osmaniye'de meydana gelen savcı-doktor tartışmasına son noktayı koydu. Kendisini muayene etmeyen doktor ile tartıştığı ileri sürülen savcı M.B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

NE OLMUŞTU?

Osmaniye’de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelerek iddiaya göre sırası gelmediği halde Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girdi ve doktordan kendisini muayene etmesini söyledi. O sırada başka bir hastası olan doktor da savcıya daha önceki doktoruna gitmesi gerektiğini söyleyerek bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti.

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