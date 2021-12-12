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  3. Son dakika | Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak

Son dakika | Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak." ifadesini kullandı.

Son dakika | Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalıştıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu 2023 yılında 50 milyon tonun üzerine çıkacaklarını belirtti.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN 2022'DE RAYLARDA

" Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz." diyen Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin 2022'de raylarda olacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak. TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 6:58’de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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