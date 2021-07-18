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SON DAKİKA | Bakan Karaismailoğlu "Rize afet bölgesi ilan edilecek"

SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de değerlendirmelerde bulunarak, "Rize'nin afet bölgesi ilan edileceğini açıklayarak artık bölgede kalıcı projeler dahilinde uygulamalar yapacağız" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Karaismailoğlu "Rize afet bölgesi ilan edilecek"

SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Rize'nin afet bölgesi ilan edileceğini açıklayarak artık bölgede kalıcı projeler dahilinde uygulamalar yapacağız" dedi.

Karaismailoğlu Rize'de yaptığı açıklamada Rize'de afet öncesi duruma dönmek için seferberlik halinde olduklarını söyledi.

 

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