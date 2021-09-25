Ankara'da sosyal medya dolandırıcılığı! 1 yılda 165 milyonluk vurgun!Motosiklet Sürücüsü Maaşı Ne Kadar? 2021 Motosiklet Sürücüsü Maaşları, ve İş İlanlarıSon dakika| Bakan Koca, 11-17 Eylül haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 10 ilde vakalar patladıArka Sokaklar dizisi aşı karşıtlarını çılgına çevirdi: Kanal boykot ediliyor!Hande Yener yine çok cesur! Jartiyerli kostümüyle sahne aldıBedbin ne demek, TDK'ya göre Bedbin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?25 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSON DAKİKA! Yeniköy önlerinde 2 kuru yük gemisi çarpıştıÇok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır aşklarını ilan ettiler!Meral Akşener'den merak edilen Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Son dakika| Bakan Koca, 11-17 Eylül haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 10 ilde vakalar patladı

Son dakika| Bakan Koca, 11-17 Eylül haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 10 ilde vakalar patladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül tarihlerini kapsayan 100 bin nüfusta vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 10 ili de açıkladı.

Son dakika| Bakan Koca, 11-17 Eylül haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 10 ilde vakalar patladı

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül tarihlerinin ardından 11-17 Eylül tarihlerini kapsayan 100 bin nüfusta vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı. 

Son dakika| Bakan Koca, 11-17 Eylül haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 10 ilde vakalar patladı

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısı en çok artan 10 ilin," Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum" olduğunu açıkladı. Bakan Koca, bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek," Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" dedi. 

Son dakika| Bakan Koca, 11-17 Eylül haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 10 ilde vakalar patladı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT