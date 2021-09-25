Son dakika| Bakan Koca, 11-17 Eylül haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 10 ilde vakalar patladı Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül tarihlerini kapsayan 100 bin nüfusta vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 10 ili de açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül tarihlerinin ardından 11-17 Eylül tarihlerini kapsayan 100 bin nüfusta vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı. VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL Bakan Koca, geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısı en çok artan 10 ilin," Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum" olduğunu açıkladı. Bakan Koca, bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek," Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" dedi. Tayfun Altuntaş Editör haritavakafahrettin koca