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  3. Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 30 milyon doz aşı yapıldı

Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 30 milyon doz aşı yapıldı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de 30 milyon doz aşı yapıldığını ifade ederek, nüfusun üçte birinden fazla doz aşı uygulandığını söyledi.

Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 30 milyon doz aşı yapıldı

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgını karşı aşılama çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, paylaşımında," Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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