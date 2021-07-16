Son dakika | Bakan Koca açıkladı: 62 milyonun üstüne çıktı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı açıklamasında bulundu. Bakan Koca, Türkiye'de uygulanan toplam doz sayısının 62 milyonun üstüne çıktığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamada yaş sınırının 18'e kadar düşmesiyle birlikte aşı yaptıranların sayısı da ciddi şekilde artış gösterdi. Bakan Koca, şu ana dek 62 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını belirterek olumlu gelişmeye dikkat çekti.

AŞILAMA ORANI EN FAZLA OLAN İLLER

Türkiye'de; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik aşılama oranı en yüksek olan iller arasında yer aldı. İlk dört sıradaki iller bu alanda mavi kategoride yer alırken, mavi kategoriye yaklaşan il sayısı da arttı.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı paylaşımın aardından yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Memlekete mi gidiyoruz?

Gitmeden aile hekimine bir uğrayalım.

Hem bayramlaşalım hem aşımızı olalım."