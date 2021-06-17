Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Aşılamada dünya rekoru kırdık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dün yapılan aşılma ile dünya genelinde en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dün yapılan aşılma ile dünya genelinde en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını ifade etti.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"DÜNKÜ EN İYİ PERFORMANS, TÜRKİYE’NİN. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin."