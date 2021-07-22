SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren insidans haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.

Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız."

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın. pic.twitter.com/8LKN9y8hqw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

Bakan Koca yaptığı açıklamada vaka sayılarının en çok ve en az arttığı illeri açıkladı. Sağlık Bakanı Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale." dedi.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. pic.twitter.com/IoOSIR3VRc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

EN YÜKSEK ARTIŞ SİİRT'TE

Bakan Koca'nın verdiği bilgilerde detaylar aktarıldı. Bir haftada vaka sayısı en fazla artan iller Siirt, Ağrı, Bitlis ve Van oldu. En az artışın olduğu iller listesinde ise Kilis, Hatay, Aydın ve Manisa yer aldı.

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.