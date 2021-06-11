SON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı: Taksi ve dolmuşçular aşılanmaya başlıyor!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler.

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

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