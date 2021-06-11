2021 Ankara Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1011507292021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1077516152021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1110500732021 Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 10477043611 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de2021 Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1047504952021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1110502222021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076902232021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1028900682021 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112270817
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  3. SON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı: Taksi ve dolmuşçular aşılanmaya başlıyor!

SON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı: Taksi ve dolmuşçular aşılanmaya başlıyor!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler.

SON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı: Taksi ve dolmuşçular aşılanmaya başlıyor!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler.

 

 

AYRINTILAR GELECEK...

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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