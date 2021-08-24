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  3. Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız

Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'nin toplam doz sayısında dünyada 7. sırada olduğunu belirtti.

Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin toplam doz sayısında dünyada 7. sırada olduğunu ifade etti.

Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya'nın 6. sırada olduğunu belirten Bakan Koca, ilk sıradaki ülkenin 1 milyar 400 milyon nüfuslu Çin olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6. sırada. İlk sıradaki ülke, 1 Milyar 400 Milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise, bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. “HADİ AMA BEKLİYORUZ!”

Bakan Koca açıkladı: Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız

Bakan Koca açıkladı: Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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