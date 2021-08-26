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Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadığını belirtti.

Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunu paylaştıktan sonra yaptığı paylaşımlardan birinde yeniden can kaybı sayısına dikkat çekip "Trafik kazalarında bugün 257 kişinin öldüğü haberini okusaydınız ne hissederdiniz? Covid-19’a bağlı ölüm sayısı bugün 257. Tedbirden uzaklaştık, aşıyı ihmal ettik, sonuçlara alışmaya mı başladık?" ifadelerine yer vermişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işi başlatmak kadar bitirmenin  de güzel olduğunu belirtti.

Her fırsatta aşının önemi vurgulayan Bakan Koca, son paylaşımında güzel haberi vermiş oldu.

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"SON DAKİKA MESAJI: Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!"

Bakan Koca açıkladı: Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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