Son dakika | Bakan Koca açıkladı! Aşılamada yeni dönem

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda önümüzdeki hafta aşılama programı için yeni bir dönem daha başladığını ifade etti.

7 Haziran Pazartesi günü itibariyle tüm öğretmenlerin yaş sınırı olmaksızın aşı olabileceğini ifade eden Bakan Koca, aşının önemini bir kez daha vurguladı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."