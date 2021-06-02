Son dakika | Bakan Koca açıkladı! Aşılamada yeni dönem
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda önümüzdeki hafta aşılama programı için yeni bir dönem daha başladığını belirtti.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda önümüzdeki hafta aşılama programı için yeni bir dönem daha başladığını ifade etti.
7 Haziran Pazartesi günü itibariyle tüm öğretmenlerin yaş sınırı olmaksızın aşı olabileceğini ifade eden Bakan Koca, aşının önemini bir kez daha vurguladı.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."