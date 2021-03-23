Son dakika | Bakan Koca, can kaybı sayısını açıklayıp uyardı!2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Altınbaş Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 İnönü Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
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  3. Son dakika | Bakan Koca, can kaybı sayısını açıklayıp uyardı!

Son dakika | Bakan Koca, can kaybı sayısını açıklayıp uyardı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınına ilişkin uyarıda bulundu.

Son dakika | Bakan Koca, can kaybı sayısını açıklayıp uyardı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınına ilişkin uyarıda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DİKKAT ETMELİYİZ. Bugün 26 Bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir."

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23 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?23 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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