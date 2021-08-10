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  3. Son dakika | Bakan Koca duyurdu: 42 milyonu geçti

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: 42 milyonu geçti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının ilk dozunu olanların sayısının 42 milyonu geçtiğini belirtti.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: 42 milyonu geçti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 42 milyonu geçtiğini ifade ederek ikinci dozu yaptırmayı erteleyenleri zamanında yaptırmaya davet etti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İLK DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 42 Milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız! İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart."

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{TITLE_STRIP}Bakan Koca aşılamadaki kritik eşiği açıkladı! İki doz aşı olanların sayısı 30 milyona ulaştı

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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