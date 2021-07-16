Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakınının iki doz aşısını yaptırdığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, yani 20 Milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız!"

Türkiye'de toplamda 62.380.001 koronavirüs aşısı yapıldı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 38.786.618 iken, 2. doz uygulanan kişi sayısı 20.014.061 oldu.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İkinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti