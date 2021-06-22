SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşıda yaş sınırı 25'e indi!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, aşıda yaş sınırının değiştiğini belirtti. Sınırın 25'e indiğini belirten Bakan Koca, "Gençlik salgına karşı harekete geçsin." dedi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 25'e indiğini duyurdu.
Bakan Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." açıklamasında bulundu.
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