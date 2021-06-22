SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşıda yaş sınırı 25'e indi!

Her detayı korkunç: Dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü, aynı tabanca ile intihar etti

Kulisler sarsıldı: Gelecek Partisi ve Deva Partisi birleşiyor mu? Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun birleşmesi sinerji yaratır mı?