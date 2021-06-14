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  3. SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşılamada dev adım: Bugün 750 bin kişi aşı olacak!

SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşılamada dev adım: Bugün 750 bin kişi aşı olacak!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün aşı randevusu alan 750 bin kişiye aşı yapılacağını duyurdu.

SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşılamada dev adım: Bugün 750 bin kişi aşı olacak!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" açıklamasında bulundu.

 

 

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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