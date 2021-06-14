SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşılamada dev adım: Bugün 750 bin kişi aşı olacak!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" açıklamasında bulundu.

750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

AYRINTILAR GELECEK...