SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşılamada dev adım: Bugün 750 bin kişi aşı olacak!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün aşı randevusu alan 750 bin kişiye aşı yapılacağını duyurdu.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" açıklamasında bulundu.
750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021
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