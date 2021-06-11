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  3. Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Kargo çalışanları ve kuryeler aşılanacak

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Kargo çalışanları ve kuryeler aşılanacak

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılanacağını söyledi.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Kargo çalışanları ve kuryeler aşılanacak

Son dakika...Türkiye'de koronavirüs salgına karşı aşılama hız kazandı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir meslek grubunun daha yarından itibaren aşılanacağını kaydetti. Bakan Koca," Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." dedi.

Bakan Koca'nın yaptığı son açıklamalara göre şu meslek grupları koronavirüs salgınına karşı aşılamaya dahil edildi:

 -Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları 

- Berber ve kuaförler

- Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar

-Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı 

AŞILAMA 45 YAŞ VE ÜSTÜNDE 

Öte yandan son olarak 45 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı: Taksi ve dolmuşçular aşılanmaya başlıyor!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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