Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Kargo çalışanları ve kuryeler aşılanacak

Son dakika...Türkiye'de koronavirüs salgına karşı aşılama hız kazandı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir meslek grubunun daha yarından itibaren aşılanacağını kaydetti. Bakan Koca," Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." dedi.

Bakan Koca'nın yaptığı son açıklamalara göre şu meslek grupları koronavirüs salgınına karşı aşılamaya dahil edildi:

-Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları

- Berber ve kuaförler

- Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar

-Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı

AŞILAMA 45 YAŞ VE ÜSTÜNDE

Öte yandan son olarak 45 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

SON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı: Taksi ve dolmuşçular aşılanmaya başlıyor!