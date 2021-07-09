SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Kitlesel bağışıklığa bir adım daha! Aşılananların oranı yüzde 60'a ulaştı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına karşı gelişyitilen aşıların ülkemizdeki uygulanma oranını, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Aşı yaptıran kişi sayısını 37 milyon 250 bin kişi olarak duyuran Bakan Koca, 18 yaş ve üstü aşılama oranının yüzde 60'a ulaştığı müjdesini duyurdu.

56 MİLYONU AŞTI

Toplam yapılan doz sayısının ise 56 milyonun üzerinde olduğunu belirten Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan toplam doz sayısı, en güncel verilerle şöyle:

İSTANBUL: 10 milyon 252 bin 594

ANKARA: 4 milyon 654 bin 382

İZMİR: 3 milyon 787 bin 183