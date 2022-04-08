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  3. Son dakika! Bakan Koca duyurdu! Nisa bebek ilk tepkisini verdi!

Son dakika! Bakan Koca duyurdu! Nisa bebek ilk tepkisini verdi!

Son dakika! Bakan Koca duyurdu, annesi tarafından terk edilen ve beyin ölümü gerçekleştiği duyurulan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son dakika! Bakan Koca duyurdu! Nisa bebek ilk tepkisini verdi!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te annesi tarafından ölüme terk edilen ve ATT Büşra Durmaz'ın emzirerek süt anneliği yaptığı Nisa bebek hakkında sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, geçtiğimiz akşam Nisa bebeğin beyin ölümünü gerçekleştiğine dair haberleri reddetmiş, yalnızca durumunun ağır olduğunu söylemişti. Bu akşam beklenen haber geldi.

Son dakika! Bakan Koca duyurdu! Nisa bebek ilk tepkisini verdi!

"İLK TEPKİSİNİ VERDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin ilk tepkisini verdiğini açıklayarak, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Bakan Koca duyurdu! Nisa bebek ilk tepkisini verdi!Son dakika! Bakan Koca duyurdu! Nisa bebek ilk tepkisini verdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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