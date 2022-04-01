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  3. Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını sürecinde veilen süreli / süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olacağını açıkladı.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler alındığını anımsattı. Bakan Koca, " Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli yazışmalar yapılmıştır" dedi.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"1) Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi,

2) Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması,

3) Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi,

4) İstirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR."

 

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Bölge Gündem Editör Ekibi
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