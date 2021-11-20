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  3. Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de iki doz aşı olanların sayısı 50 milyonu geçti

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de iki doz aşı olanların sayısı 50 milyonu geçti

Son dakika... Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de iki doz Kovid-19 aşısı yaptıran kişilerin sayısının 50 milyonu geçtiğini söz konusu rakamın toplam nüfusun yüzde 60 karşılık geldiğini açıkladı.

Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de iki doz aşı olanların sayısı 50 milyonu geçti

Koronavirüs salgınındaki son duruma ilişkin olarak açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı." ifadelerini kullandı. 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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