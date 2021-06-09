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  3. SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Yarından itibaren aşılama 45 yaş üstüne düşecek!

SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Yarından itibaren aşılama 45 yaş üstüne düşecek!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren aşılamanın 45 yaşa düşeceğini duyurdu.

SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Yarından itibaren aşılama 45 yaş üstüne düşecek!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren aşılamanın 45 yaşa düşeceğini belirtti.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 "Pazartesi ya da salı günü 4.2 milyon BioNTech aşısı gelecek. Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılamayı başlatacağız" 

"4 MİLYON 200 BİN DOZ BİONTECH AŞISI GELECEK"

Bakan Koca ayrıca, "Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek." ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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