SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Yarından itibaren aşılama 45 yaş üstüne düşecek!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren aşılamanın 45 yaşa düşeceğini duyurdu.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren aşılamanın 45 yaşa düşeceğini belirtti.
Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Pazartesi ya da salı günü 4.2 milyon BioNTech aşısı gelecek. Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılamayı başlatacağız"
"4 MİLYON 200 BİN DOZ BİONTECH AŞISI GELECEK"
Bakan Koca ayrıca, "Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek." ifadelerini kullandı.